Эксперт: «Лейкерс» решили двигаться дальше без Леброна Джеймса

Популярный североамериканский журналист и обозреватель Скип Бэйлесс высказал мнение, что команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» видит своё будущее без нынешнего лидера Леброна Джеймса.

«Мне начинает казаться, что с «Лейкерс» всё было бы в порядке, если бы Леброн просто взял и ушёл в другое место. Их бы это вполне устроило. Такое ощущение, что они уже решили двигаться дальше без Леброна после следующего сезона», — сказал Бэйлесс на своём YouTube-канале.

В прошлом сезоне НБА Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

Леброн Джеймс зажигает на концерте Bad Bunny:

