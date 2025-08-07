Скидки
Известный тренер назвал позицию игроков в НБА, которой больше не существует

Известный тренер назвал позицию игроков в НБА, которой больше не существует
Известный тренер Рик Питино высказал мнение, что разыгрывающие больше не играют своей традиционной роли в современном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Разыгрывающих больше нет. Если вы найдёте его, то, вероятно, опишете как парня, который не умеет бросать. Что насчёт Джейлена Брансона? Это атакующий комбогард. Не думаю, что он ищет возможность сделать результативную передачу. Он стремится забивать, и, слава богу, у него получается», — сказал Питино во время общения с журналистами.

Ранее эксперт американского издания CBS Sports Сэм Куинн высказался о российском разыгрывающем «Бруклин Нетс».

