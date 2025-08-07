Скидки
Видео: Лука Дончич продемонстрировал свой роскошный электрический гиперкар
Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич сел за руль своего электрического гиперкара Rimac Nevera. Соответствующее видео опубликовал канал, который специализируется на освещении премиальных автомобилей.

Лука Дончич продемонстрировал свой роскошный электрический гиперкар:

Отметим, что стоимость Rimac Nevera может доходить до $ 2,5 млн в зависимости от комплектации автомобиля. Электрический гиперкар был разработан хорватской автомобилестроительной компанией Rimac Automobili и впервые представлен на Женевском автосалоне в 2018 году.

Ранее Дончич объяснил радикальное изменение физической формы в межсезонье.

