Журналистка указала на ряд моментов, демонстрирующих отношение «Лейкерс» к Дончичу

Известная североамериканская журналистка Рэйчел Николс высказалась о недавнем заключении нового трёхлетнего контракта между Лукой Дончичем и «Лос-Анджелес Лейкерс». После продления соглашения калифорнийский клуб организовал для словенца поездку в Лас-Вегас на концерт группы Backstreet Boys.

«Мне понравилось несколько моментов. Прежде всего, тот факт, что всё было так чётко спланировано. В тот вечер они отправились на концерт Backstreet Boys с обоими владельцами [Джини Басс к Марк Уолтер], несколькими товарищами по команде и Джей Джей Редиком. Такие вещи не складываются в один момент. Очевидно, всё было спланировано довольно давно, и это говорит о том, насколько прочны отношения между франшизой и Лукой. Это здорово для парня, у которого явно были некоторые проблемы в отношениях с его последней франшизой», — сказала Николс на YouTube-канале Sports Illustrated.

Лука Дончич подписывает контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»: