Стал известен новый поворот в деле о мошенничестве с казино экс-игрока НБА Маркуса Морриса

С бывшего игрока НБА Маркуса Морриса сняты обвинения в мошенничестве и краже. Об этом информирует KLAS 8 News Now со ссылкой на судебные документы. Ветерана НБА обвиняли в предъявлении поддельных чеков казино на общую сумму в $ 265 тыс. Сообщается, что Моррис погасил все долги перед игорными заведениями.

За свою карьеру форвард выступал за «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз», «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс» и ряд других клубов. В последний раз он выходил на площадку в НБА в прошлом году. В настоящий момент Маркусу 35 лет.

Новости. Баскетбол
