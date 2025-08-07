Стало известно, кто будет сопровождать Кармело Энтони на церемонии включения в Зал славы

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони выбрал Дуэйна Уэйда и Аллена Айверсона в качестве своих сопровождающих на церемонии включения в Зал славы имени Нейсмита. Об этом информирует пресс-служба Зала славы. Церемония состоится в сентябре 2025 года.

Вместе с Айверсоном Энтони играл за «Денвер Наггетс». Все трое выступали вместе в составе сборной США. Уэйд и Айверсон уже являются членами Залы славы: Аллен был введён в 2016 году, а Дуэйн — в 2023-м.

Кармело был выбран на драфте НБА 2003 года под третьим номером после Леброна Джеймса и Дарко Миличича клубом «Денвер Наггетс». В 2013-м стал самым результативным игроком по итогам регулярного чемпионата.

Болельщики «Нью-Йорка» приветствуют Кармело Энтони: