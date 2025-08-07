Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, кто будет сопровождать Кармело Энтони на церемонии включения в Зал славы

Стало известно, кто будет сопровождать Кармело Энтони на церемонии включения в Зал славы
Аудио-версия:
Комментарии

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони выбрал Дуэйна Уэйда и Аллена Айверсона в качестве своих сопровождающих на церемонии включения в Зал славы имени Нейсмита. Об этом информирует пресс-служба Зала славы. Церемония состоится в сентябре 2025 года.

Вместе с Айверсоном Энтони играл за «Денвер Наггетс». Все трое выступали вместе в составе сборной США. Уэйд и Айверсон уже являются членами Залы славы: Аллен был введён в 2016 году, а Дуэйн — в 2023-м.

Кармело был выбран на драфте НБА 2003 года под третьим номером после Леброна Джеймса и Дарко Миличича клубом «Денвер Наггетс». В 2013-м стал самым результативным игроком по итогам регулярного чемпионата.

Материалы по теме
НБА помнит его как снайпера, но забывает как неудачника — и вот за что
НБА помнит его как снайпера, но забывает как неудачника — и вот за что

Болельщики «Нью-Йорка» приветствуют Кармело Энтони:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android