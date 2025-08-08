Скидки
Эксперт высказался о возможном переходе Леброна в «Лос-Анджелес Клипперс»

Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс поделился мнением о потенциальном переходе лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Клипперс».

«Если в глубине души Леброн не хочет заканчивать карьеру нигде, кроме как в Лос-Анджелесе, то что ему остаётся? Воссоединиться с Тайроном Лу [главным тренером «Клипперс»], с которым Леброн выиграл свой последний настоящий титул в «Кливленде». Это будет зависеть от того, захотят ли его заполучить «Клипперс». Но даже если бы они и захотели, то речь бы не шла о зарплате в $ 50 млн или $ 60 млн. Не в их ситуации», — сказал Бэйлесс на своём YouTube-канале.

История «ограбления» Леброна: как обычный охранник ушёл с его прошлым
История «ограбления» Леброна: как обычный охранник ушёл с его прошлым

40-летний Леброн Джеймс на тренировке:

