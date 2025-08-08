Лука Дончич отреагировал на критику Александра Секулича

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич ответил на вопрос по поводу критики главного тренера сборной Словении Александра Секулича.

«Я в такие вопросы не особо вмешиваюсь. Это для других. Я просто играю в баскетбол. Но критика всегда будет, и я к ней привык. Это часть спорта, без неё никуда. Сам я стараюсь играть как можно лучше», — приводит слова Дончича Ekipa.

Напомним, Секулич совмещает работу в национальной команде Словении с обязанностями главного тренера «Зенита».

Ранее Дончич объяснил радикальное изменение физической формы, которого он добился в межсезонье.

