Видео: Шакил О'Нил показал еду, которую покупает в супермаркете

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где продемонстрировал свой поход в супермаркет. Легендарный спортсмен подчеркнул, что делает покупки самостоятельно.

«Да, я сам хожу по магазинам», — подписал видел Шакил.

Шакил О'Нил показал, какую еду покупает в супермаркете:

Шакил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА центровой выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Помимо четырёх чемпионских титулов, на счету О’Нила звание MVP регулярного сезона и три награды MVP финальной серии.