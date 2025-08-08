«Остальные исчезли». Известный тренер назвал последнего разыгрывающего в современной НБА

Известный тренер Рик Питино высказал мнение, что Крис Пол остаётся последним классическим разыгрывающим в современной НБА.

«Кто сейчас разыгрывающий в «Никс», «Лейкерс» или команде чемпионов всех чемпионов «Селтикс»? Разыгрывающие полностью исчезли из баскетбола. Дни Джона Стоктона давно прошли. Разыгрывающих больше нет. Крис Пол, вероятно, последний», — сказал Питино во время общения с журналистами.

В настоящий момент Полу 40 лет. В следующем сезоне НБА Крис будет выступать за «Лос-Анджелес Клипперс». Ранее спортсмен заявлял, что сезон-2025/2026 будет последним в его карьере.

