Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Во время матча WNBA на паркете снова оказалась секс-игрушка — четвёртый раз за 10 дней

Во время матча WNBA на паркете снова оказалась секс-игрушка — четвёртый раз за 10 дней
Комментарии

Сегодня, 8 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Чикаго Скай» принимал «Атланту Дрим». Игра завершилась со счётом 86:65 в пользу гостевой команды.

WNBA Подробнее

Примечательно, что за 10 секунд до окончания основного времени на площадке оказался предмет интимного характера.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После этого игра была сразу же остановлена. Стоит отметить, что это уже четвёртый подобный инцидент за последние 10 дней. Отличие сегодняшнего случая заключалось лишь в цвете предмета.

Все случаи:
Фото
Во время матча женской НБА в кадр попал предмет интимного назначения
Игры женской НБА дважды прерывались из-за выброшенных на площадку секс-игрушек
Фото
На матче WNBA в баскетболистку бросили секс-игрушку, несмотря на её просьбы так не делать

Игроков WNBA не пустили в ночной клуб после Матча всех звёзд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android