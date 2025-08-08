Во время матча WNBA на паркете снова оказалась секс-игрушка — четвёртый раз за 10 дней

Сегодня, 8 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Чикаго Скай» принимал «Атланту Дрим». Игра завершилась со счётом 86:65 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что за 10 секунд до окончания основного времени на площадке оказался предмет интимного характера.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После этого игра была сразу же остановлена. Стоит отметить, что это уже четвёртый подобный инцидент за последние 10 дней. Отличие сегодняшнего случая заключалось лишь в цвете предмета.

