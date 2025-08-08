Скидки
«Парма» подписала 25-летнего американца, ранее игравшего за «Самару»

25-летний американский разыгрывающий Брендан Адамс и «Парма» договорились о подписании контракта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Примечательно, что в прошлом сезоне Адамс дебютировал в Единой лиге ВТБ за «Самару» и был одним из лидеров команды, набирая в среднем 14,6 очка, 2,1 подбора и четыре результативные передачи за 28 минут в 16 матчах.

Более того, в декабре он перешёл в израильский «Хапоэль Холон», где показывал результат 11 очков, 2,8 подбора и 3,4 результативной передачи за 26 минут. Отметим, что контракт Адамса с «Пармой» рассчитан на один сезон.

Достижения сборных России по баскетболу:

