Ассистент «Лейкерс» раскрыл, чем Леброн Джеймс поразил всех в прошлом сезоне

Ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Нэйт Макмиллан высказался по поводу звёздного лёгкого форварда команды Леброна Джеймса.

«Когда Леброн присоединился к нам в прошлом году после Олимпиады, он сначала провёл отпуск с семьёй, а затем приехал в команду в середине сентября.

С того момента он всегда был первым во всём: первым приходил в зал, первым садился в самолёт, первым появлялся на собраниях. Я смотрел на это и думал: «Вот это да. Он действительно подаёт пример остальным», — рассказал Макмиллан в рамках подкаста журналиста Брэндона Робинсона.

Дочь Леброна Джеймса показала отцу свои навыки дриблинга:

