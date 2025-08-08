В словенских СМИ появился слух, на сколько кг похудел Лука Дончич в межсезонье

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич за время летнего межсезонья похудел на 15 кг. Об этом информирует словенское издание Govori.se, подчеркнувшее, что опирается на слухи.

Ранее словенца неоднократно критиковали за «лишний вес». В нынешнее межсезонье спортсмен основательно поработал над физическими кондициями, чем уже впечатлил многих экспертов и болельщиков.

Напомним, Лука стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Даллас Маверикс» в феврале этого года. В техасский клуб, по условиям сделки, отправился форвард Энтони Дэвис.

