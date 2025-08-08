Скидки
Малик Бизли выселен из квартиры в центре Детройта — Detroit News

28-летний американский баскетболист Малик Бизли выселен из квартиры в центре Детройта. Об этом информирует Detroit News. Решение вынес суд из-за неуплаты аренды со стороны игрока. Арендодатель дважды подавал на спортсмена в суд за неуплату.

Здание в центре Детройта, в котором проживал Бизли, принадлежит Bedrock Detroit – подразделению бизнес-империи Дэна Гилберта, который владеет клубом НБА «Кливленд Кавальерс».

В настоящий момент Малик является свободным агентом. Ранее также сообщалось, что Бизли подозревается в соучастии и/или организации ставок на события, связанных с его командой и самим игроком.

