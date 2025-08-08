В женской НБА одна из баскетболисток стала автором исторического достижения

Сегодня, 8 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Финикс Меркьюри» принимал «Индиану Фивер». Игра завершилась со счётом 95:60 в пользу домашней команды.

Интересно отметить, что форвард «Финикса» Алисса Томас в этом матче оформила трипл-дабл, набрав 18 очков, 11 подборов и 10 передач.

Как подчёркивает официальный аккаунт НБА в социальной сети X, Томас стала первой баскетболисткой в истории WNBA, которой удалось оформить три трипл-дабла подряд. Кроме того, для 33-летней Томас это уже 19-й трипл-дабл в карьере, и никто другой в лиге не добивался больше четырёх.