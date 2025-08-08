Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В женской НБА одна из баскетболисток стала автором исторического достижения

В женской НБА одна из баскетболисток стала автором исторического достижения
Комментарии

Сегодня, 8 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Финикс Меркьюри» принимал «Индиану Фивер». Игра завершилась со счётом 95:60 в пользу домашней команды.

WNBA Подробнее

Интересно отметить, что форвард «Финикса» Алисса Томас в этом матче оформила трипл-дабл, набрав 18 очков, 11 подборов и 10 передач.

Как подчёркивает официальный аккаунт НБА в социальной сети X, Томас стала первой баскетболисткой в истории WNBA, которой удалось оформить три трипл-дабла подряд. Кроме того, для 33-летней Томас это уже 19-й трипл-дабл в карьере, и никто другой в лиге не добивался больше четырёх.

Сейчас читают:
Перестаньте их хейтить! Девушки заслуживают денег НБА
Перестаньте их хейтить! Девушки заслуживают денег НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android