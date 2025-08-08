Чарания раскрыл, как долго медлил, прежде чем сделать инсайд об обмене Дончича в «Лейкерс»

Известный инсайдер Шэмс Чарания вспомнил, как рассказал о громком обмене словенского разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Сделка состоялась в феврале этого года.
«Я спал той ночью всего около 30 минут. Потребовалось семь минут, чтобы собрать все детали, подтвердить информацию и написать твит. Единственное, что меня по-настоящему гложет — это опечатки в твитах. Я терпеть не могу их редактировать. Тогда [никакого редактора] в Сети не было», — сказал Чарания в эфире The Sports Reporters на ESPN.
Ранее в словенских СМИ рассказали о слухе относительно того, на сколько килограммов похудел Дончич в межсезонье.