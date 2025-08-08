Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания раскрыл, как долго медлил, прежде чем сделать инсайд об обмене Дончича в «Лейкерс»

Чарания раскрыл, как долго медлил, прежде чем сделать инсайд об обмене Дончича в «Лейкерс»
,
Комментарии

Известный инсайдер Шэмс Чарания вспомнил, как рассказал о громком обмене словенского разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Сделка состоялась в феврале этого года.

«Я спал той ночью всего около 30 минут. Потребовалось семь минут, чтобы собрать все детали, подтвердить информацию и написать твит. Единственное, что меня по-настоящему гложет — это опечатки в твитах. Я терпеть не могу их редактировать. Тогда [никакого редактора] в Сети не было», — сказал Чарания в эфире The Sports Reporters на ESPN.

Ранее в словенских СМИ рассказали о слухе относительно того, на сколько килограммов похудел Дончич в межсезонье.

Материалы по теме
В словенских СМИ появился слух, на сколько кг похудел Лука Дончич в межсезонье

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android