В США арестован подозреваемый в стрельбе после чемпионства «Оклахомы» в НБА

В США арестован подозреваемый в стрельбе после чемпионства «Оклахомы» в НБА
Полиция Оклахома-Сити арестовала подозреваемого в стрельбе, произошедшей в одном из парков вскоре после того, как «Оклахома-Сити Тандер» стала чемпионом НБА минувшего сезона. Об этом информирует OKC Fox.

Сообщается, что арестованным оказался 20-летний Казия Пенн. Задержание произошло ещё 24 июня. Тогда машину Пенна остановили для проверки, в результате которой был найден пистолет. В ходе следственных действий было установлено, что стрельба после финала НБА была произведена именно из этого оружия.

В результате стрельбы травмы, не представляющие угрозы для жизни, получил несовершеннолетний мужчина. Власти не разглашают его имя из-за возраста.

