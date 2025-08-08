Скидки
«Ботокс». Хирург — об экс-жене Скотти Пиппена, появившейся на ТВ с одутловатым лицом

Комментарии

Ларса Пиппен, бывшая жена шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппена, возможно, сделала ряд косметических процедур на лице.

Об этом рассказал пластический хирург из Беверли-Хиллз доктор Хан. По его мнению, женщина сделала инъекции в губы, чтобы они казались более объёмными. Ранее Ларса появилась в передаче Good Night New York, где привлекла внимание к своему внешнему виду.

Фото: Michael Simon/Getty Images

«Похоже, летом у неё появились новые филлеры. У неё припухшие губы, поэтому, вероятно, она нанесла достаточное количество филлера как на верхнюю, так и на нижнюю губу, чтобы они казались более пухлыми.

Также, вероятно, ей сделали инъекцию ботокса в лоб, потому что на нём нет ни одной морщинки, даже когда она улыбается», — приводит слова Хана Daily Mail.

Доктор также добавил, что процедуры были выполнены качественно.

Главные новости дня:

