Эксперт предположил, сколько сезонов понадобится Флэггу для приглашения на Матч звёзд НБА

Североамериканский журналист, экспертный обозреватель ESPN Зак Крам поделился мнением о новичке «Даллас Маверикс» Купере Флэгге, выбранном на драфте НБА 2025 года под первым номером. Ранее издание опубликовало материал, в котором оценивались шансы Флэгга принять участие в Матче всех звёзд НБА. По мнению большинства опрошенных (57,7%), Купер сыграет в звёздном уикенде в своём третьем сезоне в лиге.

«Большинство игроков звёздного уровня достигают этого статуса к третьему году, поэтому наша экспертная группа уверена, что как минимум Флэгг окажется в их числе», — сказал Крам.

