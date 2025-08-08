Гилберт Аренас — экс-игроку НБА: хватит уговаривать девушек пить

Трёхкратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас прокомментировал видео со своим бывшим товарищем по команде Кваме Брауном. В ролике Браун пытается убедить женщину продолжить с ним игру, где необходимо пить алкогольные напитки.

«Кваме, ты думаешь, что самый хитрый? Хватит уговаривать девушек пить, как будто это какая-то часть твоей стратегии. «Больше никаких шотов» значит больше никаких шотов — а ты ведёшь себя как настоящий мерзавец. #МистерНапоиЕё #МиссОнаДажеНеПонимает #МистерГазлайтер.

Вот этот человек сам себя в неприятную ситуацию загнал… хотя, на самом деле, пытался сам попасть кое-куда. Он был в прямом эфире, решил потроллить чужой стрим, выключил камеру у себя, но забыл, что его видно на чужом эфире. А на заднем плане слышно, как он с кем-то обсуждает вопросы этики и морали. В это время он играет в игру на выпивку: проиграл — пей шот. Девушка явно уже выпила больше, чем достаточно.

Потому что ясно: после такого количества шотов она, скорее всего, согласится на то, на что трезвая бы не пошла, — а с этим человеком трезвой и не захочешь. Она звонит подругам и возвращается. А он продолжает манипулировать, давить на неё, заставляя играть по своим правилам», — сказал Аренас в видео на своей странице в социальных сетях.

