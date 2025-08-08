Скидки
«То же самое». Экс-игрок НБА сравнил Луку Дончича и Майкла Джордана

Бывший игрок НБА, а ныне ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Нэйт Макмиллан поделился мнением о радикальном изменении физической формы разыгрывающего команды Луки Дончича в межсезонье. В СМИ даже сообщалось, будто словенец похудел на 15 килограммов.

«Я видел такое и раньше. Это так похоже на историю с Майклом Джорданом. Майкл много лет назад говорил, что «Пистонс» просто уничтожили его, так что ему пришлось пойти в тренажёрный зал. То же самое в случае с Лукой. Он играл определённым образом на протяжении ряда лет.

Добились успеха, но, если хочешь продолжать совершенствоваться и стать одним из величайших игроков, нужно продолжать совершенствоваться. Необходимо работать над игрой и телом», — сказал Макмиллан в эфире The Sports Shop with Reese and K-Mac.

