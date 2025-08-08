Чемпион НБА — о Луке Дончиче: чёрт возьми, готов ли он к такому?

Чемпион НБА 2002 года Самаки Уокер поделился ожиданиями от выступления разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в новом сезоне НБА. В межсезонье словенский спортсмен основательно подошёл к работе над физической формой, добившись заметного прогресса.

«Я хочу посмотреть, хватит ли у него психологического настроя играть в защите. Чёрт возьми, ты можешь набрать форму, но, чтобы играть в защите, ты всё равно должен быть готов психологически. Вы же понимаете, о чём я? Готов ли он к такому?» — сказал Уокер на канале The Coach JB Show with Big Smitty в YouTube.

