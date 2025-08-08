Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА — о Луке Дончиче: чёрт возьми, готов ли он к такому?

Чемпион НБА — о Луке Дончиче: чёрт возьми, готов ли он к такому?
Комментарии

Чемпион НБА 2002 года Самаки Уокер поделился ожиданиями от выступления разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в новом сезоне НБА. В межсезонье словенский спортсмен основательно подошёл к работе над физической формой, добившись заметного прогресса.

«Я хочу посмотреть, хватит ли у него психологического настроя играть в защите. Чёрт возьми, ты можешь набрать форму, но, чтобы играть в защите, ты всё равно должен быть готов психологически. Вы же понимаете, о чём я? Готов ли он к такому?» — сказал Уокер на канале The Coach JB Show with Big Smitty в YouTube.

Материалы по теме
Как Дончич стал главным козырем «Лейкерс» — и чем это обернётся для клуба
Как Дончич стал главным козырем «Лейкерс» — и чем это обернётся для клуба

Лука Дончич подписывает контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android