«Два-три года назад такого в НБА не было». Рик Карлайл — о системе «Индианы»

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл поделился мнением об игровом стиле своей команды.

«Сейчас мы играем по системе, которая несколько меняет правила игры. Если посмотреть, то два или три года назад в НБА никто не использовал всю площадку для защиты. Такого не было. Но в прошлом году мы оказались в ситуации, когда понимали, что для поддержания темпа нам придётся что-то предпринять, чтобы создать этот рычаг. Ответ был прост: было необходимо оказывать сильное давление. Именно так», — сказал Карлайл в видео на канале Caitlin Cooper в YouTube.

Напомним, в прошлом сезоне НБА «Индиана» вышла в финал, где уступила «Оклахома-Сити Тандер». Сезоном ранее «Пэйсерс» вышли в финал Восточной конференции, где проиграли будущему чемпиону «Бостон Селтикс».

