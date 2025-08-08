Кендрик Перкинс назвал двух звёзд НБА, которых команда должна обменять

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс раскритиковал фронт-офис клуба «Филадельфия Сиксерс».

«Я бы начал кардинальные перемены во всём, без исключения. Речь идёт не только о том, чтобы обменять Джоэла Эмбиида и Пола Джорджа. Я бы пересмотрел работу тех, кто принял решение платить этим игрокам и поспешил с этим выбором.

Настало время навести порядок в руководстве клуба. Давайте будем откровенны: Дэрил Мори [президент «Филадельфии»] не справился со своей задачей. Он знал о травмах и проблемах Джоэла Эмбиида, но, несмотря на это, всё равно дал ему продление контракта», — сказал Перкинс в подкасте Road Trippin’.

Джордж, Эмбиид и Макси на медиадне «Филадельфии»: