Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Эпоха Денниса Родмана позади». Гилберт Аренас высказался о современной НБА

«Эпоха Денниса Родмана позади». Гилберт Аренас высказался о современной НБА
,
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас заявил, что сейчас баскетболисты, несмотря на солидные оклады, стараются вести себя более скромно, чем некоторое время назад.

«Когда в баскетбол вошли по-настоящему большие деньги, многие игроки стали действовать более разумно. Эпоха Денниса Родмана позади — больше нет тех, кто мог бы гулять не просыхая круглые сутки. Нет и показных золотых цепей до колен. Сейчас баскетболисты осторожнее в своих поступках, стараются не выделяться и не быть на виду.

Быть таким, как Леброн Джеймс или Стеф Карри, — невероятно трудно. Для этого нужна по-настоящему умная команда от первого до пятого номера, и всё должно работать в одном направлении. Потому что достаточно одной ошибки, чтобы всё рухнуло», — сказал Аренас в видео на YouTube-канале Two Personal Show.

Сейчас читают:
Чемберлен и Расселл могли стать друзьями. Но предпочли закалять друг друга всю жизнь
Чемберлен и Расселл могли стать друзьями. Но предпочли закалять друг друга всю жизнь

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android