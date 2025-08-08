Предложен вариант обмена, по итогам которого Леброн Джеймс перейдёт в «Майами»

Портал Fadeaway World допустил потенциальный обмен в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором могли бы поучаствовать «Майами Хит», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Юта Джаз».

В результате сделки «Хит» получил бы Леброна и Бронни Джеймсов (оба — из «Лейкерс»). В «Лос-Анджелес» перешли бы Лаури Маркканен («Юта») и Эндрю Уиггинс («Майами»).

А игроками «Юты» стали бы Терри Розир («Майами»), Руи Хатимура («Лос-Анджелес»), Далтон Кнехт («Лос-Анджелес»), а также два драфт-пика первого раунда (2031) и один драфт-пик первого раунда (2027).

Напомним, Леброн уже выступал за «Майами», где дважды становился чемпионом НБА.

40-летний Леброн Джеймс на тренировке: