Эксперт назвал причину, из-за которой межсезонье НБА 2026 года разочарует болельщиков

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Зак Харпер в своём материале для спортивного портала The Athletic высказался по поводу межсезонья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года.

«Многие команды НБА рассчитывали, что лето 2026 года станет громким межсезоньем. Несколько клубов целенаправленно создавали себе пространство под потолком зарплат, гибкость состава или и то и другое, ожидая звёздный рынок свободных агентов, во главе которого мог бы оказаться Лука Дончич.

Однако он неожиданно продлил контракт с «Лейкерс» в рамках стремительной череды событий. Вслед за ним ДеАарон Фокс заключил новое соглашение с «Сан-Антонио». Всё это делает всё более вероятным, что рынок свободных агентов 2026 года окажется куда менее зрелищным, чем ожидалось», — написал Харпер.