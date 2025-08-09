Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы игроки, которые могут быть обменяны «Оклахомой» из-за ограничений по зарплате

Названы игроки, которые могут быть обменяны «Оклахомой» из-за ограничений по зарплате
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Зак Харпер в своём материал для спортивного портала The Athletic предположил, что действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» может обменять некоторых баскетболистов в межсезонье 2026 года.

«В число игроков, контракты которых на сезон-2026/2027 предусматривают опцию команды, входят Айзея Хартенштайн («Тандер», $ 28,5 млн), Богдан Богданович («Клипперс», $ 16 млн), Лу Дорт («Тандер», $ 18,2 млн), Лонзо Болл («Кавальерс», $ 10 млн), Брук Лопес («Клипперс», $ 9,2 млн) и Кевон Луни («Пеликанс», $ 8 млн).

Ситуация становится особенно интересной для действующих чемпионов «Тандер», которым предстоит решить непростые задачи с потолком зарплат — ведь с 2026 года начнут действовать крупные продления контрактов Чета Холмгрена, Джейлена Уильямса и Шея Гилджес-Александера. Вполне возможно, что «Оклахома-Сити» предпочтёт обменять кого-то из этих игроков ради усиления активов, если вообще решит расставаться с ними», — сказано в статье.

Сейчас читают:
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android