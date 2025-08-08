Скидки
Главная Баскетбол Новости

Пашутин назвал главные качества новичка «Пармы» Брендана Адамса

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал подписание клубом контракт с 25-летним американским разыгрывающим Бренданом Адамсом.

«Брендан Адамс — умный и командный разыгрывающий, который хорошо читает игру и принимает верные решения под давлением.

Его атлетизм и универсальность позволяют ему быть эффективным сразу на двух позициях. В атаке он стабильно набирает очки, а в защите играет агрессивно и самоотверженно», — цитирует Пашутина официальный телеграм-канал «Пармы».

Примечательно, что в прошлом сезоне Адамс дебютировал в Единой лиге ВТБ за «Самару» и был одним из лидеров команды, набирая в среднем 14,6 очка, делает 2,1 подбора и четыре результативные передачи за 28 минут в 16 матчах.

Более того, в декабре он перешёл в израильский «Хапоэль Холон», где показывал результат 11 очков, 2,8 подбора и 3,4 результативной передачи за 26 минут. Отметим, что контракт Адамса с «Пармой» рассчитан на один сезон.

