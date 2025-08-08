Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Перестаньте просить долю от дохода и отмените потолок зарплат». Аренас — о WNBA

«Перестаньте просить долю от дохода и отмените потолок зарплат». Аренас — о WNBA
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался о коллективном договоре в женской НБА (WNBA).

«Считаю, что суть проблемы вот в чём. Перестаньте просить долю от дохода. Требуйте настоящих денег — снимите ограничения по зарплате. Пусть владелец платит столько, сколько сочтёт нужным. Объясню почему. Когда речь заходит о разделении дохода, это ведь та же самая бизнес-модель: можно договориться о делении доходов 50 на 50, но что делает владелец бизнеса? Говорит: «А прибыли нет — у нас куча расходов, так что и делить нечего». В итоге деление дохода превращается в фикцию, потому что все убытки и расходы легко могут «съесть» любую прибыль. Ты им говоришь: «Дайте долю от дохода», а они отвечают: «Но мы потеряли $ 40 млн, какие доходы?».

По-настоящему важно — снять жёсткий потолок зарплат. Тогда заработает эффект эго миллиардера: ни один по-настоящему состоятельный человек не захочет оказаться на одном уровне с тем, кто беднее. Если я зарабатываю $ 11 млрд, а другой — $ 500 млн, я не хочу играть с ним на равных. Хочу покупать лучших игроков, вкладывать в команду столько, сколько считаю нужным. Если у тебя нет денег платить своим игрокам — я их заберу. Не можешь себе этого позволить — ищи новых инвесторов. Вот к такой модели нужно стремиться.

Если, например, команда из Вегаса может позволить себе собственный самолёт — пусть летает! Это создаёт ажиотаж, все начинают об этом говорить, и туда хотят попасть лучшие игроки. А остальные клубы, чтобы не отставать, начинают привлекать новых инвесторов. Не надо быть жадными и пытаться держать 100% бизнеса с жалкими $ 200 млн. Лучше продать долю, потерять часть владения, но получить миллиардные инвестиции. А иначе все хотят удержать 100% от ничего — вот и получается замкнутый круг. И это не проблема игроков — они просто выполняют свою работу и хотят получать за неё достойную оплату», — приводит слова Аренаса издание Fadeaway World.

Материалы по теме
Чемберлен и Расселл могли стать друзьями. Но предпочли закалять друг друга всю жизнь
Чемберлен и Расселл могли стать друзьями. Но предпочли закалять друг друга всю жизнь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android