«Перестаньте просить долю от дохода и отмените потолок зарплат». Аренас — о WNBA

Трёхкратный участник Матча звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гилберт Аренас высказался о коллективном договоре в женской НБА (WNBA).

«Считаю, что суть проблемы вот в чём. Перестаньте просить долю от дохода. Требуйте настоящих денег — снимите ограничения по зарплате. Пусть владелец платит столько, сколько сочтёт нужным. Объясню почему. Когда речь заходит о разделении дохода, это ведь та же самая бизнес-модель: можно договориться о делении доходов 50 на 50, но что делает владелец бизнеса? Говорит: «А прибыли нет — у нас куча расходов, так что и делить нечего». В итоге деление дохода превращается в фикцию, потому что все убытки и расходы легко могут «съесть» любую прибыль. Ты им говоришь: «Дайте долю от дохода», а они отвечают: «Но мы потеряли $ 40 млн, какие доходы?».

По-настоящему важно — снять жёсткий потолок зарплат. Тогда заработает эффект эго миллиардера: ни один по-настоящему состоятельный человек не захочет оказаться на одном уровне с тем, кто беднее. Если я зарабатываю $ 11 млрд, а другой — $ 500 млн, я не хочу играть с ним на равных. Хочу покупать лучших игроков, вкладывать в команду столько, сколько считаю нужным. Если у тебя нет денег платить своим игрокам — я их заберу. Не можешь себе этого позволить — ищи новых инвесторов. Вот к такой модели нужно стремиться.

Если, например, команда из Вегаса может позволить себе собственный самолёт — пусть летает! Это создаёт ажиотаж, все начинают об этом говорить, и туда хотят попасть лучшие игроки. А остальные клубы, чтобы не отставать, начинают привлекать новых инвесторов. Не надо быть жадными и пытаться держать 100% бизнеса с жалкими $ 200 млн. Лучше продать долю, потерять часть владения, но получить миллиардные инвестиции. А иначе все хотят удержать 100% от ничего — вот и получается замкнутый круг. И это не проблема игроков — они просто выполняют свою работу и хотят получать за неё достойную оплату», — приводит слова Аренаса издание Fadeaway World.