«Бостон» продлил соглашение с главным тренером Маззуллой

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла подписал новый многолетний контракт с руководством команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На какой срок продлено сотрудничество в клубе — не сообщили.

«Это действительно благословение. Меня бы здесь не было без моей веры, моей жены и моих детей. Мы благодарны за партнёрство с нашими владельцами, наставничество Брэда и поддержку нашего персонала. Самое главное, я благодарен игрокам, которых мне удалось тренировать в течение последних трёх сезонов. С нетерпением жду возможности выступать за «Селтикс», — приводит слова Маззуллы пресс-служба команды.

Джо был назначен исполняющим обязанности главного тренера после того, как 22 сентября 2022 года Име Удока был отстранён на весь сезон-2022/2023. В 2024-м он помог «Бостону» стать чемпионом.