«Зенит» продлил контракт с воспитанником команды

«Зенит» продлил контракт с воспитанником команды
Команда Единой лиги ВТБ «Зенит» продлила соглашение с 24-летним российский игроком Артёмом Антиповым, выступающим на позиции лёгкого форварда, о чём сообщила пресс-служба санкт-петербуржцев. Контракт был продлён на два года — до конца сезона-2026/2027.

Артём с 2018 года прошёл всю систему подготовки резерва клуба начиная с команды Детско-юношеской баскетбольной лиги (ДЮБЛ). Вместе с «Зенитом» форвард стал победителем Первенства ДЮБЛ (до 19 лет), а также дважды выигрывал Единую молодёжную лигу ВТБ (до 21 года).

Сезон-2024/2025 Антипов провёл в «Пари Нижний Новгород». Сообщается, что он пройдёт полную предсезонную подготовку с основной командой. По её итогам будет принято решение, проведёт он ближайший сезон в составе «Зенита» или отправится в аренду в другой клуб.

