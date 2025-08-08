Названы три команды, которые могут быть заинтересованы в Леброне Джеймсе в 2026 году

Издание Dallas Hoops Journal назвало три команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые будут заинтересованы в 40-летнем форварде и четырёхкратном чемпионе Леброне Джеймсе из коллектива «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2026 году.

В случае если Джеймс станет свободным агентом в конце сезона-2025/2026, то «Голден Стэйт Уорриорз», «Кливленд Кавальерс» и «Даллас Маверикс» поборются за приобретение звёздного форварда.

Леброн присоединился к «Лос-Анджелесу» в 2018 году после того, как отказался от своего контракта с «Кавальерс» и стал неограниченно свободным агентом. В 2020 году он помог «озёрникам» завоевать чемпионство.