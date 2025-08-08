Финляндия разгромила Бельгию перед Евробаскетом. Звезда НБА установил личный рекорд

В пятницу, 8 августа, в Финляндии прошёл товарищеский матч между местной сборной и национальной командой Бельгии в преддверии чемпионата Европы — 2025.

Хозяева площади разгромили бельгийцев со счётом 105:62. Лучшим в составе Финляндии стал форвард команды НБА «Юта Джаз» Лаури Маркканен. Он записал на свой счёт 48 очков (17 из 24 бросков с игры, из которых 7 из 13 трёхочковых), восемь подборов, три перехвата и один блок-шот за 25 минут на площадке. Для Лаури это личный рекорд по очкам за сборную.

Свои первые очки Лаури набрал с помощью слэм-данка через экс-форварда УНИКСа Исмаэля Бако.

Евробаскет-2025 пройдёт с 27 августа по 14 сентября на Кипре, в Финляндии, Польше и Латвии.