Баскетбол

Звезда «Панатинаикоса» Слукас: моя жена ненавидит меня за то, что не перешёл в «Реал»

Звезда «Панатинаикоса» Слукас: моя жена ненавидит меня за то, что не перешёл в «Реал»
35-летний греческий баскетболист Костас Слукас, представляющий клуб «Панатинаикос», рассказал, за что его ненавидит жена.

«Близок конец моей карьеры, и я хочу остаться в сознании людей как очень хороший спортсмен, игрок, который преодолел свой предел. «Панатинаикос» всегда ненавязчиво давал понять моему менеджеру, что я им нужен и деньги не проблема. Мы контактировали на протяжении 15 лет. Я даже не слушал «Панатинаикос». Это очень большая команда, но я уважал «Олимпиакос».

В то время команда выступала во втором дивизионе, и я сказал, что вернусь в «Олимпиакос», чтобы помогать. Вассилис Спанулис и Георгиос Принтезис были близки к завершению своей карьеры. В то время я также потерял много денег, перейдя в «Олимпиакос». У меня было очень выгодное предложение от мадридского «Реала». Моя жена до сих пор проклинает меня за то, что я не перешёл в «Реал» и потерял много денег. Но в то время перед мной стояла задача выйти в «Финал четырёх» Евролиги с «Олимпиакосом», — сказал Слукас на YouTube-канале Demis Nikolaidis.

Новости. Баскетбол
