Карри — о 16-м сезоне в НБА: пятый титул — единственное, ради чего я играю

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022) Стефен Карри объяснил, что его мотивирует перед 16-м сезоном в североамериканской лиге.

«Я искренне верю, что мы можем быть сильны в чемпионате в том смысле, что, вероятно, будем считаться фаворитами в любом разговоре. У нас есть команда, которая способна снова достичь этого уровня, учитывая всё, через что мы прошли за последние тринадцать лет, и эти четыре трофея — было бы здорово добавить к ним ещё один.

Для меня это буквально единственное, ради чего я играю на данный момент», — сказал Карри в интервью для Sirius XM.

Комментарии
