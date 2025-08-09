Скидки
Словения с Дончичем проиграла Германии в товарищеском матче перед Евробаскетом

Комментарии

В пятницу, 8 августа, в Словении прошёл товарищеский матч между местной сборной и национальной командой Германии в преддверии чемпионата Европы — 2025.

Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Хозяева площадки уступили немецким баскетболистам со счётом 89:103. Лидер словенцев и разыгрывающий защитник команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич набрал 19 очков (2/5 двухочковых броска, 3/6 трёхочковых, 6/13 штрафных), сделал три подбора и пять результативных передач за 24 минуты.

В первой четверти он вступил в конфронтацию с игроком Германии Исааком Бонгой и получил технический фол, а к концу первой половины у него было на счету четыре фола. На четвёртый отрезок его не выпустили.

Франц Вагнер и Давид Кремер стали лучшими в составе немцев, набрав по 18 очков.

Комментарии
