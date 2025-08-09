Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» встретятся с «Уорриорз» в ночь открытия сезона-2025/2026 — Чарания

«Лейкерс» встретятся с «Уорриорз» в ночь открытия сезона-2025/2026 — Чарания
Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания заявил, что команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» встретятся друг с другом в ночь открытия сезона-2025/2026.

Дебютные игры нового сезона состоятся в ночь на 22 октября. Помимо «озёрников» и «воинов» будет сыгран ещё один матч — действующие чемпионы из «Оклахомы-Сити Тандер» встретятся с «Хьюстон Рокетс».

Летом 2025 года «Рокетс» произвели обмен на семь команд, в результате которого звёздный форвард и двукратный чемпион лиги Кевин Дюрант присоединился к техасскому клубу.

«Оклахома» в финале обыграла «Индиану Пэйсерс» — 4-3.

