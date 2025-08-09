Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Устроившие провокации с секс-игрушками в WNBA объяснили свои мотивы

Устроившие провокации с секс-игрушками в WNBA объяснили свои мотивы
Комментарии

Представитель криптовалютной группы, которая, по его словам, стоит за недавними провокациями с секс-игрушками на матчах женской НБА (WNBA), рассказал о причинах подобных акций.

«Мы сделали это не потому, что нам, к примеру, не нравится женский спор. Нарушение порядка встречается сейчас в каждом виде спорта, разве не так? Мы видели это в НФЛ, мы видели это в хоккее. Фанаты совершают случайные поступки, чтобы в какой-то степени привлечь к себе внимание», – приводит слова представителя криптовалютной группы USA TODAY.

По данным Forbes, цена монеты организации за последнюю неделю выросла примерно на 300%.

Материалы по теме
Видео
Во время матча WNBA на паркете снова оказалась секс-игрушка — четвёртый раз за 10 дней

Купер Флэгг получил громкие овации на матче WNBA:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android