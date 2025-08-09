Устроившие провокации с секс-игрушками в WNBA объяснили свои мотивы

Представитель криптовалютной группы, которая, по его словам, стоит за недавними провокациями с секс-игрушками на матчах женской НБА (WNBA), рассказал о причинах подобных акций.

«Мы сделали это не потому, что нам, к примеру, не нравится женский спор. Нарушение порядка встречается сейчас в каждом виде спорта, разве не так? Мы видели это в НФЛ, мы видели это в хоккее. Фанаты совершают случайные поступки, чтобы в какой-то степени привлечь к себе внимание», – приводит слова представителя криптовалютной группы USA TODAY.

По данным Forbes, цена монеты организации за последнюю неделю выросла примерно на 300%.

