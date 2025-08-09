Андрей Кириленко назвал самую значимую победу в истории сборной России по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где вспомнил о победе национальной команды на чемпионате Европы по баскетболу 2007 года, проходившем в Испании. В финале турнира россияне в напряжённой борьбе тогда победили сборную Испании. Игра закончилась со счётом 60:59.

«Финал чемпионата Европы 2007 года — самая значимая победа в истории сборной России. Чемпионат получился непростым, но очень цельным. От матча к матчу мы прибавляли, набирали форму, и к четвертьфиналу подошли максимально собранно. Хотя именно этот этап исторически был нашей ахиллесовой пятой.

В 1/4 нам попалась Франция — один из самых неудобных для нас соперников. Буквально накануне мы проиграли им в товарищеском турнире. Но мы справились. Затем была Литва. И, наконец, финал против Испании. В Испании. На глазах у короля, у всех звёзд футбола и тенниса. Атмосфера была невероятная.

Я хорошо помню, как мы стояли в раздевалке перед финалом. Уже тогда мы гарантировали себе путёвку на Олимпиаду, и, по сути, перевыполнили план. Мы уже сделали то, чего от нас никто не ждал. Но именно в тот момент мы сказали друг другу: «Сейчас у нас есть шанс сделать нечто действительно особенное. Давайте попробуем».

И мы сделали. Когда Пау Газоль промахнулся в самой концовке, и мы осознали, что стали чемпионами Европы — это было как будто груз упал с плеч. Очень мощное, эмоциональное чувство. Помню, как Антон Понкрашов в тот момент подхватил мяч и выбросил его на трибуны, а я сказал ему: «Антон, ты с ума сошел? Где этот мяч? Он должен быть частью истории. Он должен храниться у нас в музее». Для меня это один из самых ярких моментов в карьере. И для огромного количества ребят, которые выросли с этим финалом тоже», – написал Кириленко.

Джордан или Леброн? Блиц для Андрея Кириленко: