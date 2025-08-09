Дайана Таурази ответила, что бы сделала, если бы в её сторону кинули секс-игрушку

Прославленная американская баскетболистка, трёхкратная чемпионка женской НБА (WNBA) и шестикратная чемпионка Евролиги Дайана Таурази рассказала, как отреагировала бы на недавние скандальные акции, проходившие в женской НБА. Напомним, в последние 10 дней матчи WNBA несколько раз прерывались после того, как с трибун на паркет бросали секс-игрушки.

«Я бы подняла эту штуку и запустила ею прямо в них», – приводит слова Таурази в эфире Front Office Sports.

Ранее сообщалось, что за скандальными акциями стоит некая криптовалютная группа, старающаяся подобными действиями привлечь к себе внимание.

