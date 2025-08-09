Скидки
Баскетбол Новости

Нэнси Либерман заявила, что экс-тренер НБА — «один из главных расистов»

Нэнси Либерман заявила, что экс-тренер НБА — «один из главных расистов»
Прославленная баскетболиста Нэнси Либерман поделилась воспоминаниями о времени, когда она была ассистентом Джорджа Карла в «Сакраменто Кингз».

«Казинс дважды пытался напасть на Карла в раздевалке. Именно по этой причине ему не давали возможности проявить себя — ведь среди тренеров царит очень серьёзная атмосфера. Я сама присутствовала на собраниях, и это было по-настоящему удивительно. Карл считается одним из самых главных расистов в лиге. Об этом может рассказать, например, Кармело Энтони», — рассказа Либермана во время подкаста 3s & Ones.

Отметим, что Либерман занимала должность ассистента в «Сакраменто» с 2015 по 2018 год. В 2016 году Карл был отправлен в отставку, а в 2017-м Демаркуса Казинса «Кингз» обменяли в «Нью-Орлеан Пеликанс».

