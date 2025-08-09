«Самые отбитые люди на планете». Райт осудил фанатов за броски секс-игрушек на матчах WNBA

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Ник Райт категорично осудил тех, кто позволяет себе бросать интимные предметы во время матчей женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

«Я хочу обратиться к самым отбитым людям на планете: прекратите бросать всякую ерунду на площадку во время матчей женской НБА. Я вовсе не ханжа, но это действительно отвратительное поведение.

Если хоть на минуту задуматься, зачем вы швыряете подобные предметы в спортсменок лиги, станет ясно, что это уровень самых примитивных и дешёвых шуток, над которыми даже школьники лишь покрутят пальцем у виска. И подобное происходит уже не в первый раз.

Я не собираюсь драматизировать ситуацию — вряд ли кто-то может получить серьёзную травму, хотя попасть по человеку всё равно неприятно. Но главное даже не это. Как говорится в одной из моих любимых фраз из «Сайнфелда»: «Мы живём в обществе». Неужели так сложно соблюдать элементарные нормы приличия и не устраивать подобных выходок?

Особенно отвратительно выглядят попытки бросать секс-игрушки на площадку в лиге, где большинство игроков принадлежит к определённой сексуальной ориентации. Это исключительно мерзко и недопустимо», — заявил Райт в рамках собственного подкаста.