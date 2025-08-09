Скидки
«Миннесота» обыграла «Вашингтон» в женской НБА. Мария Клюндикова набрала 5 очков

Сегодня, 9 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Вашингтон Уизардс». Игра завершилась со счётом 80:76 в пользу домашней команды.

В составе «Миннесоты» на площадке появилась российская баскетболистка Мария Клюндикова, которая провела в игре шесть минут. За это время она набрала пять очков и сделала одну результативную передачу.

Другая россиянка, Анастасия Олаири Косу, в матче участия не принимала. Отметим, что эта победа стала для «Линкс» 26-й в сезоне при пяти поражениях, что является лучшим результатом в североамериканской лиге.

