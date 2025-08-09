«Это изменило мою судьбу». Керр рассказал, чем обернулся для него уход Джордана в бейсбол

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр вспомнил период своего выступления за «Чикаго Буллз» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 1990-х годах.

«В каком-то смысле его уход сыграл мне на руку — он открыл для меня массу игрового времени. Для остальных игроков «Чикаго Буллз» и болельщиков это было плохо, но для меня — шанс. Именно тогда я смог перезапустить свою карьеру. Это был мой пятый сезон, и, честно говоря, я уже был близок к тому, чтобы покинуть лигу. Возможность выйти на площадку, работать с Филом [Джексоном], играть рядом со Скотти Пиппеном, Хорасом Грантом, Биллом Картрайтом — чемпионами — изменила всю мою судьбу в баскетболе.

Разумеется, Майкл вернулся через два года, и мы снова начали побеждать. Он был непростым партнёром по команде: требовал от нас предела возможностей, держал всех на невероятно высоких стандартах. Он буквально «вытеснял» игроков из команды. Его логика была проста — если ты не можешь выдержать жар в тренировках с ним, то в финале НБА тебе делать нечего», — рассказал Керр во время подкаста Glue Guys.