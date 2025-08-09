Скидки
Секулич — о приглашении «Зенита»: один из лучших клубов Европы по организации и амбициям

Секулич — о приглашении «Зенита»: один из лучших клубов Европы по организации и амбициям
Комментарии

Главный тренер сборной Словении и команды Единой лиги ВТБ «Зенита» Александр Секулич рассказал о приглашении работать в санкт-петербургском клубе.

Какова была ваша первая мысль, когда вас позвали в «Зенит»? У вас было это интуитивное чувство, что это самый подходящий момент?
— Когда пришло предложение от «Зенита», я увидел клуб, который считаю одним из лучших в Европе по организации и амбициям. То, как они работают, их структура… они действительно выделяются. Честно говоря, я не думал об этом долго. У таких команд цели всегда самые высокие, и, когда вам предоставляется возможность поработать в такой амбициозной среде, решение становится лёгким, — сказал Секулич в интервью Backdoor Podcast.

