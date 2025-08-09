Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван ориентировочный срок решения проблем «Самары» с ФИБА

Назван ориентировочный срок решения проблем «Самары» с ФИБА
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетбольный клуб «Самара», выступающий в Единой лиге ВТБ, в настоящее время находится под запретом Международной федерации баскетбола (ФИБА) на участие в международных трансферах и регистрацию новых игроков.

Ограничение введено на основании статьи 3–336 Внутренних правил ФИБА в связи с неисполнением клубом решения Баскетбольного арбитражного трибунала (BAT).

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», главная трудность в снятии санкций связана с документальным оформлением всех платежей, поскольку ФИБА, BAT и «Самара» находятся в разных юрисдикциях. В адрес клуба подано как минимум три иска.

По информации источников, знакомых с ситуацией, завершить оформление необходимых документов для снятия бана планируется к 1 сентября. Российская федерация баскетбола (РФБ) поддерживает постоянную связь со всеми сторонами и оказывает клубу всестороннюю помощь.

Сейчас читают:
ФИБА запретила баскетбольному клубу «Самара» регистрировать новых игроков
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android