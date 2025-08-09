Назван ориентировочный срок решения проблем «Самары» с ФИБА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Баскетбольный клуб «Самара», выступающий в Единой лиге ВТБ, в настоящее время находится под запретом Международной федерации баскетбола (ФИБА) на участие в международных трансферах и регистрацию новых игроков.

Ограничение введено на основании статьи 3–336 Внутренних правил ФИБА в связи с неисполнением клубом решения Баскетбольного арбитражного трибунала (BAT).

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», главная трудность в снятии санкций связана с документальным оформлением всех платежей, поскольку ФИБА, BAT и «Самара» находятся в разных юрисдикциях. В адрес клуба подано как минимум три иска.

По информации источников, знакомых с ситуацией, завершить оформление необходимых документов для снятия бана планируется к 1 сентября. Российская федерация баскетбола (РФБ) поддерживает постоянную связь со всеми сторонами и оказывает клубу всестороннюю помощь.