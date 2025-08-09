Чемпион НБА Браун назвал самых величайших и влиятельных игроков, исключив Джордана

28-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, назвал величайших и самых влиятельных игроков в истории лиги.

Во время трансляции в социальных сетях в список Джейлена вошли следующие баскетболисты: Коби Брайант, Леброн Джеймс, Стефен Карри, Аллен Айверсон и Трэйси Макгрэди. После этого многие подписчики и поклонники раскритиковали звезду «Бостона» за отсутствие в рейтинге шестикратного чемпиона лиги Майкла Джордана.

