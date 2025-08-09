«С его страстью сравнятся только преданные фанаты». Стивенс — о продлении Маззуллы

Американский баскетбольный тренер, ныне занимающий должность президента по баскетбольным операциям в клубе НБА «Бостон Селтикс», Брэд Стивенс прокомментировал продление контракта с Джо Маззуллой.

«Мы очень рады, что Джо согласился продлить контракт с «Селтикс». Он понимает суть работы и питает страсть к «Селтикс», с которой могут соперничать только наши самые преданные болельщики. Он упорно трудился и добился удивительных результатов за первые три года своего пребывания на посту главного тренера, в том числе одерживал в среднем более 60 побед за сезон и выиграл титул в 2024 году.

Джо — талантливый лидер, который постоянно стремится учиться, совершенствоваться и извлекать максимум пользы из каждого дня, когда мы выступаем за «Бостон Селтикс», — приводит слова Стивенса пресс-служба команды.